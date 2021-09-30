Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо

Андрей Губин