"Одной ногой в могиле": Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы в 47 лет
Певец испытывает сильную боль, с которой не могут справиться ни одни таблетки, но к его проблемам теперь добавилась ещё одна.
47-летнего певца Андрея Губина, по которому в 90-х вздыхала каждая девушка, болезнь изменила до неузнаваемости. Несколько лет назад артисту поставили диагноз, который разделил его жизнь на до и после, — левосторонняя прозопалгия. Всё своё состояние певец спустил на поиски лечения, которого просто не оказалось. Андрей вынужден постоянно терпеть сильную боль, от которой, по его словам, он словно гниёт заживо, пишет kp.ru.
Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню "Я устал от небес вечной милости ждать". В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо
Но в последнее время состояние артиста стало ухудшаться. К постоянной боли добавилось и выпадение зубов, что сильно ударило и по дикции Андрея, что для певца настоящая катастрофа. "Видите, я уже говорить не могу, уже шепелявить начал. <...> Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот. Мне придётся вставлять их и, значит, до конца жизни ходить со вставными зубами...", — призналась звезда 90-х журналистам.
Фото © Instagram / andreygubin_thebest
Но к физическим страданиям добавляются ещё и душевные, когда певец замечает, как к нему относятся окружающие. Соседи два года непрерывно делали ремонт, и певцу пришлось переехать, чтобы заниматься музыкой. В спортивном зале у него порвали кроссовки, а затем и пальто. А стоило ему уехать за границу, как появились сообщения о том, что Губин — алкоголик и наркоман.
Фото © VK / Андрей Губин: "Я всегда с тобой..."
По отношению ко мне просто свинское отношение со всех сторон постоянно. Я считаю себя великомучеником. <...> Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит. И меня постоянно стараются загнать в могилу все вокруг. Не могу ни влюбиться, ничего. Я не говорю, что я воздушный ангел и всё такое, но не надо из меня делать наркомана!
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