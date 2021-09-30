Недавно бывший саунд-продюсер рэпера Моргенштерна, музыкант и блогер Слава Марлоу признался в интервью Юрию Дудю, что влюблён в блогершу Карину Карамбейби и это чувство взаимно

Фото © Instagram / karrrambaby, _slavaxmarlow_

Я люблю Карину Карамбейби. В какой-то момент я понял, что Карина мне очень понравилась. Прям невероятно. Живой человек, таких я давно не видел. В Москве вообще не так много живых людей, на мой взгляд. Мы собирались пойти на концерт группы "Френдзона". Я думал, что признаюсь в своих чувствах именно перед их концертом. Это типа ирония на божьем уровне. Звучало всё так: "У меня для тебя плохие новости. Кажется, ты мне нравишься". В ответ: "У меня тоже для тебя плохие новости. Кажется, и ты мне" Слава Марлоу

Фото © Instagram / karrrambaby

Красавица уже успела сняться в клипе Славы на песню "Ты горишь как огонь", который набрал 45 млн просмотров

Скриншот © YouTube / вДудь

Настоящее имя девушки — Карина Егамедиева, она родилась в Уфе, но затем вместе с родителями перебралась в Санкт-Петербург

Фото © Instagram / karrrambaby

Свою жизнь Карина не мыслит без творчества: она шьёт, вяжет, рисует, занимается косплеем

Фото © Instagram / karrrambaby

И постоянно экспериментирует с собственной внешностью: девушка так часто меняет причёски и цвет волос и совершенствует владение макияжем, что за её трансформациями сложно уследить

Фото © Instagram / karrrambaby

В детстве красавица занималась балетом, а потом, мечтая о модельной фигуре, стала ограничивать себя в еде. В какой-то момент у девушки обнаружили анорексию, с которой ей долго пришлось бороться

Фото © Instagram / karrrambaby

Карина стала популярна в "Инстаграме", "Ютубе" и "Тиктоке", где её ролики набирают миллионы просмотров

Видео © TikTok / karrambaby

После признания Славы Карина поделилась их совместными кадрами, которые у неё накопились. А поклонники уже мечтают о том, что талантливый битмейкер и их любимица официально оформят отношения