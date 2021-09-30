Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Псковской области ужесточают антиковидные меры. При этом губернатор региона Михаил Ведерников не исключил введения локдауна в регионе через две-три недели из-за роста числа заражений.

"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2–3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции", — отметил он.

Так, с 4 октября будет запрещено проведение всех массовых и спортивных мероприятий, тренировок, секций, кружков, а также банкетов и религиозных мероприятий. Закрываются детские игровые комнаты. С этого же дня и до 11 октября переходят на удалёнку все школы и колледжи Пскова, а также ещё 11 населённых пунктов: Великие Луки и район, Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники.

С 4 октября в Псковской области вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Пожилые люди смогут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, чтобы выгулять животных, выбросить мусор и в случае визита домой к членам семьи.