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Губернатор не исключил локдауна: В Псковской области ужесточают антиковидные ограничения

По данным главы региона, в области растёт загрузка коечного фонда, сейчас она составляет 88%.

30 сентября, 15:22
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Псковской области ужесточают антиковидные меры. При этом губернатор региона Михаил Ведерников не исключил введения локдауна в регионе через две-три недели из-за роста числа заражений.

"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2–3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции", — отметил он.

Так, с 4 октября будет запрещено проведение всех массовых и спортивных мероприятий, тренировок, секций, кружков, а также банкетов и религиозных мероприятий. Закрываются детские игровые комнаты. С этого же дня и до 11 октября переходят на удалёнку все школы и колледжи Пскова, а также ещё 11 населённых пунктов: Великие Луки и район, Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники.

С 4 октября в Псковской области вводится обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Пожилые люди смогут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, чтобы выгулять животных, выбросить мусор и в случае визита домой к членам семьи.

Гостиницы, отели, хостелы снова обязали спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

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А ранее из-за ухудшения эпидемиологической обстановки QR-коды в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах ввели власти Самарской области. Позже на такие же меры решили пойти в Пермском крае и Удмуртии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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Комментариев: 1

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Александр Григорьев30 сентября, 20:05

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