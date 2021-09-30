Терапевт раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" врач-терапевт Павел Прокин сообщил, что максимум у 20% пациентов с ОРВИ после прохождения экспресс-теста на антиген к коронавирусу будет выявлен CoViD-19. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Спрогнозировать количество или процент тестов на ковид, которые будут положительны, пока сложно. Тем не менее не думаю, что этот показатель превысит 20%", — отметил Прокин.

Врач подчеркнул, что такой тест можно использовать в экспресс-диагностике с последующей проверкой методом ПЦР, так как отрицательный результат в этом случае не гарантирует отсутствия болезни и вируса в носоглотке. Именно поэтому, по словам терапевта, в большинстве случаев работодатели, авиакомпании и другие требуют именно отрицательный ПЦР-тест.

При этом Прокин отметил, что тест на антиген к коронавирусу и ПЦР-тесты взаимодополняют друг друга. Первый вариант используется для быстрой, но не очень чувствительной диагностики, а второй — более чувствительной, но требующей большего времени.