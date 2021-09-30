Сменивший причёску Ким Чен Ын стал похож на Аль Пачино
Лидер Северной Кореи предстал на публике в необычном для себя образе — он не стал сбривать виски.
Скриншот видео © YouTube / Pyongyang Broadcast Service — D.P.R of Korea.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предстал на заседании Верховного народного собрания КНДР в новом имидже, сменив привычную стрижку.
На кадрах с мероприятия видно, что на смену известной всем стрижке-площадке пришли зачёсанные назад волосы, а обычно выбритые виски теперь украшают короткие волосы. Причёску лидер Северной Кореи закрепил гелем, при этом можно заметить намёки на острые углы, присущие привычной укладке, однако сейчас они выделяются не так сильно, как раньше.
Лайф рассказывал, что Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне — и народ с трудом узнал в привлекательном мужчине лидера КНДР. Глава государства без лишних килограммов выглядел сильно помолодевшим, из-за чего некоторые даже заподозрили подмену.
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