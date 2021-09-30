Сменивший причёску Ким Чен Ын стал похож на Аль Пачино

На кадрах с мероприятия видно, что на смену известной всем стрижке-площадке пришли зачёсанные назад волосы, а обычно выбритые виски теперь украшают короткие волосы. Причёску лидер Северной Кореи закрепил гелем, при этом можно заметить намёки на острые углы, присущие привычной укладке, однако сейчас они выделяются не так сильно, как раньше.