НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сменивший причёску Ким Чен Ын стал похож на Аль Пачино

Лидер Северной Кореи предстал на публике в необычном для себя образе — он не стал сбривать виски.

30 сентября, 16:01
3979

Скриншот видео © YouTube / Pyongyang Broadcast Service — D.P.R of Korea.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предстал на заседании Верховного народного собрания КНДР в новом имидже, сменив привычную стрижку.

На кадрах с мероприятия видно, что на смену известной всем стрижке-площадке пришли зачёсанные назад волосы, а обычно выбритые виски теперь украшают короткие волосы. Причёску лидер Северной Кореи закрепил гелем, при этом можно заметить намёки на острые углы, присущие привычной укладке, однако сейчас они выделяются не так сильно, как раньше.

Ким Чен Ын отказался говорить с США

Ким Чен Ын отказался говорить с США

Лайф рассказывал, что Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне — и народ с трудом узнал в привлекательном мужчине лидера КНДР. Глава государства без лишних килограммов выглядел сильно помолодевшим, из-за чего некоторые даже заподозрили подмену.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Самый секретный правитель в мире: Как живёт лидер КНДР Ким Чен Ын

вчера в 21:40

Звёздный стилист окрестила причёску Ким Чен Ына расширяющей лицо "деревянной шапочкой"

30 сентября, 18:59

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

сегодня в 14:21

Новости партнеров

Layer 1