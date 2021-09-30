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В Липецке полиция и волонтёры ищут пропавшего первоклассника

Семилетний ребёнок в 11 утра вышел из школы и до настоящего времени не вернулся домой.

30 сентября, 16:03
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/sotrudniki-politsii-zaderzhali-bratev-moshennikov-nezakonno-zavladevshikh-chetvertyu-milliona-rubley/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

Семилетний мальчик пропал после занятий в школе № 14 Липецка, сейчас идут его поиски. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Как передаёт РИА "Новости", всё случилось утром 30 сентября, когда ребёнок ушёл из школы и пропал. К правоохранителям обратилась мама несовершеннолетнего, сообщив о случившемся. Сейчас в поисковой операции участвуют полицейские и волонтёры.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье третий день ищут пропавших у Никитских пещер туристов. Спелеологи опасаются, что люди, ночевавшие у каменоломен, могли заблудиться. Судя по оставленным в палатке вещам, пропавших двое — мужчина и женщина.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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