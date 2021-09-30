В Липецке полиция и волонтёры ищут пропавшего первоклассника

Семилетний мальчик пропал после занятий в школе № 14 Липецка, сейчас идут его поиски. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Как передаёт РИА "Новости", всё случилось утром 30 сентября, когда ребёнок ушёл из школы и пропал. К правоохранителям обратилась мама несовершеннолетнего, сообщив о случившемся. Сейчас в поисковой операции участвуют полицейские и волонтёры.