В Липецке полиция и волонтёры ищут пропавшего первоклассника
Семилетний ребёнок в 11 утра вышел из школы и до настоящего времени не вернулся домой.
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Семилетний мальчик пропал после занятий в школе № 14 Липецка, сейчас идут его поиски. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Как передаёт РИА "Новости", всё случилось утром 30 сентября, когда ребёнок ушёл из школы и пропал. К правоохранителям обратилась мама несовершеннолетнего, сообщив о случившемся. Сейчас в поисковой операции участвуют полицейские и волонтёры.
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье третий день ищут пропавших у Никитских пещер туристов. Спелеологи опасаются, что люди, ночевавшие у каменоломен, могли заблудиться. Судя по оставленным в палатке вещам, пропавших двое — мужчина и женщина.
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