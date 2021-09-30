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Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

Глава республики предложил обсудить конкретные факты, а не утверждения неких "эфемерных правозащитных организаций" относительно ограничений прав человека в стране.

30 сентября, 18:48
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/intervyu-telekompanii-cnn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

Оснований требовать от него извинений перед белорусами нет, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Утверждения о нарушениях прав человека в стране — это вымыслы и фантазии, заявил политик в интервью CNN. На соответствующий вопрос журналиста Мэттью Ченса Лукашенко ответил: "Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью".

Как пояснил глава республики, в случае если захотел бы принести извинения, сделал бы это "через вполне хорошие белорусские СМИ".

"Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться", — сказал Лукашенко.

Когда журналист в интервью припомнил различную информацию правозащитных организаций, в частности Human Rights Watch и Amnesty International, рассказывающую о том, что в Белоруссии нарушаются права человека, особенно в тюрьмах, Лукашенко доводы отверг. И посоветовал американскому журналисту вспомнить Гуантанамо и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе.

"У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США — ваша страна — создали в Восточной Европе. Что касается наших тюрем, где мы содержим обвиняемых и людей, находящихся под следствием, то они не хуже, чем в Великобритании или США. Я могу гарантировать вам это", — отрезал Лукашенко, предложив обсуждать конкретные факты, а не утверждения, за которыми стоят "эфемерные правозащитные организации".

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Ранее Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ. Президент отметил, что эти обсуждения являются "выдумкой коллективного Запада".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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