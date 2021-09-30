Ученик раскрыл подробности конфликта со стрельбой возле школы в Москве

Ученик московской школы — о конфликте девочки с парнями и стрелявшем из пистолета отце. Видео © Telegram-канал SHOT

Ученик столичной школы рассказал подробности конфликта, в ходе которого отец одной из девочек произвёл выстрел из травматического пистолета. По его словам, пострадавшая обозвала парней — и те решили с ней разобраться.

"Начался конфликт, она просто назвала их нерусскими, грубо говоря. Они её не били, не трогали, а подошли сначала к ней поговорить и прижали её к забору", — приводит слова собеседника телеграм-канал SHOT.

Разговор длился около 15 минут, но, как уточнил ученик, нападавшие хотели избить девочку, так как замахивались и были злыми, однако не кричали. В этот момент девочка достала телефон и написала отцу, а позднее позвонила. Тогда мужчина подъехал поговорить с обидчиками дочери, но вместо полюбовного решения вопроса просто начал их избивать. Всё продолжилось на тротуаре, когда мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.