Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом планируется построить к 2027 году
По железной дороге граждане смогут добраться до пункта назначения всего за 2,5 часа.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет завершено в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные паспорта госпрограммы "Развитие транспортной системы".
"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путём завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в документе, опубликованном в материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга в августе этого года. Время в пути от столицы до Петербурга составит 2 часа 30 минут.
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