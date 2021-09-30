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Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом планируется построить к 2027 году

По железной дороге граждане смогут добраться до пункта назначения всего за 2,5 часа.

30 сентября, 17:55
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет завершено в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные паспорта госпрограммы "Развитие транспортной системы".

"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путём завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в документе, опубликованном в материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы.

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Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга в августе этого года. Время в пути от столицы до Петербурга составит 2 часа 30 минут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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