Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом планируется построить к 2027 году

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет завершено в 2027 году. Об этом свидетельствуют данные паспорта госпрограммы "Развитие транспортной системы".

"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путём завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург – Москва по итогам 2027 года", — говорится в документе, опубликованном в материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы.