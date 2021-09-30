Учёные выявили пагубное влияние депрессии в молодости на умственные способности в старости

У молодых людей, находящихся в депрессии, может произойти снижение когнитивных способностей в старческом возрасте. Риск развития деменции составляет 73%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели учёные Университета Сан-Франциско. Данные опубликованы в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

Отмечается, что участниками исследования стали 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 89 лет. Они разделились на три группы: первая — пожилые (70–89 лет), вторая — средний возраст (50–69 лет) и третья — молодые люди (29–49 лет). В ходе эксперимента учитывались пол, раса, уровень образования, индекс массы тела, наличие или предрасположенность к диабету и вредные привычки.

Сначала учёные провели опрос, чтобы выявить симптомы депрессии у пациентов. Так, было установлено, что у 13% молодёжи, 26% участников среднего возраста и 34% пожилых людей присутствуют умеренные и сильные признаки психического расстройства. Анализ этих данных показал, что риск развития деменции у людей в категории от 50 до 69 лет на 73% выше среди тех, у кого в молодом возрасте была депрессия. А показатель нарушения когнитивных способностей при тех же условиях, но уже в пожилом возрасте составляет 43%.

По результатам исследования учёные отметили связь между депрессией в молодости и умственными способностями в позднем возрасте. Так, чем ярче проявлялись симптомы этого психического расстройства, тем сильнее были удар по когнитивным функциям человека и скорость их снижения в 50–89 лет.