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"Паники не было": Пассажирка рассказала о спасении из воздушного шара, "приземлившегося" в море в Сочи

Управлявший им инструктор стал задыхаться, взять под контроль ситуацию пришлось туристу. Он сам сообщил о случившемся спасателям и перерезал тросы, соединявшие корзину и купол.

30 сентября, 17:19
<p>Скриншот из видео © <a href="https://t.me/chp_sochi/6274" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "ЧП Сочи"</a></p>

Скриншот из видео © Телеграм-канал "ЧП Сочи"

Паники среди пассажиров, находившихся в корзине упавшего в открытое море в районе посёлка Головинка Лазаревского района Сочи воздушного шара, не было. На борту были чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Дубровин вместе со своей женой и девятилетней дочкой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на супругу спортсмена — Александру Ерматову.

Отмечается, что семья заказала экскурсию на воздушном шаре. На высоту до 50 метров их пообещали поднять за полторы тысячи рублей с каждого. Однако уже в самом начале путешествия шар начало уносить в море из-за сильного ветра.

"У нас не было страха, нам же не сказали, что всё идёт не по плану. Инструктор предупредил, что мы садимся на воду. Ну, ножки намочим", — призналась Ерматова.

На своём пути аэростат обошёл линию электропередачи. По словам женщины, инструктор выпускал газ горелкой, катастрофы удалось избежать. Корзина приводнилась напротив устья реки Шахе, в ста метрах от берега. Пассажиры забрались на неё, чтобы не оказаться в воде, но "плавсредство" начало тонуть.

"Было страшно, что мы замёрзнем, если долго будем ждать помощи. Но вода не была такой уж холодной. У нас не было паники. Переживал только инструктор. Он начал задыхаться", — пояснила пассажирка.

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По её словам, супруг помог инструктору, после чего посадил дочку на корзину и взял ситуацию под контроль. Чемпион перерезал держащие шар тросы и сообщил спасателям о происшествии. В итоге их отвезли на сушу местные рыбаки, которые увидели туристов в беде ещё с берега и оперативно кинулись спасать.

"Мы около 30 минут пробыли в воде. Ещё в корзине муж набрал МЧС, спасателей. Мы же снимали полёт на камеру. Ну и сеть поймали. Мы ещё боялись волн. Они бы накрыли нас с головой, но обошлось. Было облегчение, когда увидели первую лодку, которая увезла нас на берег", — объяснила женщина.

На берегу их допросили полицейские. А сотрудники местного аэропарка, откуда вылетел шар, воздержались от комментариев. По их словам, нужно время, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что в открытое море в Сочи упал воздушный шар с пассажирами. Выбраться из корзины летательного аппарата людям помогли местные рыбаки.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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