"Паники не было": Пассажирка рассказала о спасении из воздушного шара, "приземлившегося" в море в Сочи

Управлявший им инструктор стал задыхаться, взять под контроль ситуацию пришлось туристу. Он сам сообщил о случившемся спасателям и перерезал тросы, соединявшие корзину и купол.