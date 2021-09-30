"Паники не было": Пассажирка рассказала о спасении из воздушного шара, "приземлившегося" в море в Сочи
Управлявший им инструктор стал задыхаться, взять под контроль ситуацию пришлось туристу. Он сам сообщил о случившемся спасателям и перерезал тросы, соединявшие корзину и купол.
Скриншот из видео © Телеграм-канал "ЧП Сочи"
Паники среди пассажиров, находившихся в корзине упавшего в открытое море в районе посёлка Головинка Лазаревского района Сочи воздушного шара, не было. На борту были чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Дубровин вместе со своей женой и девятилетней дочкой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на супругу спортсмена — Александру Ерматову.
Отмечается, что семья заказала экскурсию на воздушном шаре. На высоту до 50 метров их пообещали поднять за полторы тысячи рублей с каждого. Однако уже в самом начале путешествия шар начало уносить в море из-за сильного ветра.
"У нас не было страха, нам же не сказали, что всё идёт не по плану. Инструктор предупредил, что мы садимся на воду. Ну, ножки намочим", — призналась Ерматова.
На своём пути аэростат обошёл линию электропередачи. По словам женщины, инструктор выпускал газ горелкой, катастрофы удалось избежать. Корзина приводнилась напротив устья реки Шахе, в ста метрах от берега. Пассажиры забрались на неё, чтобы не оказаться в воде, но "плавсредство" начало тонуть.
"Было страшно, что мы замёрзнем, если долго будем ждать помощи. Но вода не была такой уж холодной. У нас не было паники. Переживал только инструктор. Он начал задыхаться", — пояснила пассажирка.
По её словам, супруг помог инструктору, после чего посадил дочку на корзину и взял ситуацию под контроль. Чемпион перерезал держащие шар тросы и сообщил спасателям о происшествии. В итоге их отвезли на сушу местные рыбаки, которые увидели туристов в беде ещё с берега и оперативно кинулись спасать.
"Мы около 30 минут пробыли в воде. Ещё в корзине муж набрал МЧС, спасателей. Мы же снимали полёт на камеру. Ну и сеть поймали. Мы ещё боялись волн. Они бы накрыли нас с головой, но обошлось. Было облегчение, когда увидели первую лодку, которая увезла нас на берег", — объяснила женщина.
На берегу их допросили полицейские. А сотрудники местного аэропарка, откуда вылетел шар, воздержались от комментариев. По их словам, нужно время, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что в открытое море в Сочи упал воздушный шар с пассажирами. Выбраться из корзины летательного аппарата людям помогли местные рыбаки.
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