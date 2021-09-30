Мемы с Шуфутинским заинтересовали россиян в сентябре сильнее презентации iPhone 13
По словам эксперта, по результатам анализа можно сделать вывод о высокой политической активности граждан.
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Основное внимание средства массовой информации в сентябре уделяли выборам депутатов Госдумы нового созыва и в целом единому дню голосования в России. Этому событию было уделено 96,8 тысячи публикаций, а в соцсетях число комментариев на эту тему превысило 970 тысяч, сообщили Лайфу в агентстве по управлению репутацией "Сидорин Лаб", сославшись на собственное исследование самых громких инфоповодов в федеральных, региональных СМИ и социальных медиа.
При этом на втором месте оказался прошедший 2–4 сентября на острове Русский Восточный экономический форум, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Событию и его итогам было посвящено более 40 тысяч материалов в СМИ и около 300 тысяч — в соцмедиа. А 25,4 тысячи публикаций получил День знаний 1 сентября.
В пятёрку самых громких инфоповодов попали и трагические события. Так, о стрельбе в Пермском государственном университете написали в 20,5 тысячи публикаций, а о гибели на Эльбрусе группы альпинистов, попавших в снежную бурю, — в 15,8 тысячи. Заметным событием также оказалась катастрофа самолёта Ан-26 под Хабаровском, произошедшая 22 сентября (5,3 тысячи публикаций).
Стоит отметить, что в список самых обсуждаемых поводов попал и мем про переворачивание календаря из знаменитой песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Ему было посвящено четыре тысячи публикаций в СМИ. Шутки по этому поводу начали появляться в прессе и соцсетях с начала месяца, а пик пришёлся на саму дату из песни — 191,5 тысячи упоминаний в соцмедиа. Этот мем в сентябре был популярнее вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе (20,7 тысячи) и ежегодной презентации компании Apple, где представили iPhone 13 и другие новинки (19,3 тысячи).
"Тот факт, что трёхдневное голосование и Восточный форум почти на месяц перекрыли всю остальную новостную повестку в СМИ и соцсетях, говорит о высокой политической активности граждан. На второй и третий планы отошли даже традиционно обсуждаемые трагические происшествия. А присутствие в рейтинге мема показало, что для попадания в новостное поле уже необязателен факт события — достаточно и народного творчества", — отметил исполнительный директор "Сидорин Лаб", ведущий специалист по управлению репутацией в Сети Никита Прохоров.
Ранее аналитики подсчитали количество россиян с платными подписками на онлайн-кинотеатры. Активнее всех их приобретают граждане в возрасте от 30 до 44 лет. А по географии лидирует Центральный федеральный округ.
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