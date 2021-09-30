Мемы с Шуфутинским заинтересовали россиян в сентябре сильнее презентации iPhone 13

Основное внимание средства массовой информации в сентябре уделяли выборам депутатов Госдумы нового созыва и в целом единому дню голосования в России. Этому событию было уделено 96,8 тысячи публикаций, а в соцсетях число комментариев на эту тему превысило 970 тысяч, сообщили Лайфу в агентстве по управлению репутацией "Сидорин Лаб", сославшись на собственное исследование самых громких инфоповодов в федеральных, региональных СМИ и социальных медиа.

При этом на втором месте оказался прошедший 2–4 сентября на острове Русский Восточный экономический форум, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Событию и его итогам было посвящено более 40 тысяч материалов в СМИ и около 300 тысяч — в соцмедиа. А 25,4 тысячи публикаций получил День знаний 1 сентября.

Стоит отметить, что в список самых обсуждаемых поводов попал и мем про переворачивание календаря из знаменитой песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Ему было посвящено четыре тысячи публикаций в СМИ. Шутки по этому поводу начали появляться в прессе и соцсетях с начала месяца, а пик пришёлся на саму дату из песни — 191,5 тысячи упоминаний в соцмедиа. Этот мем в сентябре был популярнее вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе (20,7 тысячи) и ежегодной презентации компании Apple, где представили iPhone 13 и другие новинки (19,3 тысячи).

"Тот факт, что трёхдневное голосование и Восточный форум почти на месяц перекрыли всю остальную новостную повестку в СМИ и соцсетях, говорит о высокой политической активности граждан. На второй и третий планы отошли даже традиционно обсуждаемые трагические происшествия. А присутствие в рейтинге мема показало, что для попадания в новостное поле уже необязателен факт события — достаточно и народного творчества", — отметил исполнительный директор "Сидорин Лаб", ведущий специалист по управлению репутацией в Сети Никита Прохоров.