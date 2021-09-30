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Главный редактор The Insider Доброхотов подтвердил, что покинул Россию

Журналисту вменяют незаконное пересечение российско-украинской границы в августе 2021-го, на него заведено уголовное дело.

30 сентября, 16:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bl7seOkgQ-D/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roma_dobrokhotov</a></p>

Фото © Instagram / roma_dobrokhotov

Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что покинул Россию, но не указал своего точного местоположения.

"Я нахожусь за пределами России. Насколько это в безопасности, судить сложно… Сложно быть уверенным, что если ты занимаешься журналистскими расследованиями, то ты хоть в какой стране находишься в безопасности", — сообщил Доброхотов.

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Ранее Лайф писал, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.

Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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