Главный редактор The Insider Доброхотов подтвердил, что покинул Россию

Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что покинул Россию, но не указал своего точного местоположения.

"Я нахожусь за пределами России. Насколько это в безопасности, судить сложно… Сложно быть уверенным, что если ты занимаешься журналистскими расследованиями, то ты хоть в какой стране находишься в безопасности", — сообщил Доброхотов.