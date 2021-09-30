Главный редактор The Insider Доброхотов подтвердил, что покинул Россию
Журналисту вменяют незаконное пересечение российско-украинской границы в августе 2021-го, на него заведено уголовное дело.
Фото © Instagram / roma_dobrokhotov
Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что покинул Россию, но не указал своего точного местоположения.
"Я нахожусь за пределами России. Насколько это в безопасности, судить сложно… Сложно быть уверенным, что если ты занимаешься журналистскими расследованиями, то ты хоть в какой стране находишься в безопасности", — сообщил Доброхотов.
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Ранее Лайф писал, что главред The Insider Роман Доброхотов незаконно пересёк границу России и Украины. Журналист нарушил закон в августе текущего года при посредничестве иных лиц, сообщили в ФСБ.
Напомним, о том, что на Доброхотова завели уголовное дело, стало известно ранее. При этом, по словам адвоката журналиста, обыски проходили в квартире родителей и супруги Романа. А в конце июля в отношении Доброхотова было возбуждено уголовное дело о клевете в адрес нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа и индивидуально не определённых сотрудников ГРУ Минобороны России.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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