Суд арестовал основателя "Тракторных заводов" Болотина по делу о крупной растрате
Фабула уголовного дела по-прежнему не известна. Расследованием, по данным СМИ, занимаются специалисты ФСБ.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
"В отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года", — сказали в пресс-службе.
Фабула дела, по которому проходит Болотин, не разглашается. Известно, что его ведут следователи ФСБ. Предприниматель находится в статусе подозреваемого, как и ещё два фигуранта.
Ранее стало известно, что экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в хищении более чем 57,5 миллиона рублей. Растрату бюджетных средств чиновник совершил вместе с подельниками по предварительному сговору. Чиновник курировал в республиканском правительстве федеральную целевую программу социально-экономического развития.
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