Суд арестовал основателя "Тракторных заводов" Болотина по делу о крупной растрате

Основателя и бывшего руководителя концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

"В отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 9 ноября 2021 года", — сказали в пресс-службе.

Фабула дела, по которому проходит Болотин, не разглашается. Известно, что его ведут следователи ФСБ. Предприниматель находится в статусе подозреваемого, как и ещё два фигуранта.