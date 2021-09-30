Россия стала лидером по числу криптовалютных угроз

В России зафиксировали всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков, несмотря на то что во всём мире в период с мая по август текущего года зарегистрировали снижение криптовалютных угроз на 23,6% на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum. Об этом сообщает пресс-служба международного разработчика решений информационной безопасности ESET.

"На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте — Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте — США (5,3%)", — указали в пресс-службе компании.

Отмечается, что наиболее распространённым способом обмана является подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивной рекламой. Кроме того, исследователи обнаружили рост популярности метода с привлечением имён знаменитостей, которые якобы вкладываются в цифровые деньги и призывают делать то же самое поклонников.

Как пояснил руководитель лаборатории по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач, хакеры создают качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, на что тратят немалые средства, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы. Новых клиентов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на покупку криптовалюты, а тех, у кого уже есть криптокошельки, пытаются уговорить поделиться учётными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности.

Отмечается, что площадками распространения программного обеспечения, которое разработано специально для похищения криптовалют или захвата устройств пользователей, чтобы незаметно майнить валюту, по-прежнему остаются сайты с контентом для взрослых, а также бесплатные порталы потоковой передачи данных, торрент-сайты и тематические криптовалютные форумы.