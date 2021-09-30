Россия стала лидером по числу криптовалютных угроз
Самым популярным способом обмана является подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов заманивают агрессивными рекламными инструментами.
Фото © Pixabay
В России зафиксировали всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков, несмотря на то что во всём мире в период с мая по август текущего года зарегистрировали снижение криптовалютных угроз на 23,6% на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum. Об этом сообщает пресс-служба международного разработчика решений информационной безопасности ESET.
"На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте — Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте — США (5,3%)", — указали в пресс-службе компании.
Отмечается, что наиболее распространённым способом обмана является подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивной рекламой. Кроме того, исследователи обнаружили рост популярности метода с привлечением имён знаменитостей, которые якобы вкладываются в цифровые деньги и призывают делать то же самое поклонников.
Как пояснил руководитель лаборатории по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач, хакеры создают качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, на что тратят немалые средства, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы. Новых клиентов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на покупку криптовалюты, а тех, у кого уже есть криптокошельки, пытаются уговорить поделиться учётными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности.
Гениальный вор или талантливый инженер: 5 российских изобретений, на которых Илон Маск заработал миллиарды
Отмечается, что площадками распространения программного обеспечения, которое разработано специально для похищения криптовалют или захвата устройств пользователей, чтобы незаметно майнить валюту, по-прежнему остаются сайты с контентом для взрослых, а также бесплатные порталы потоковой передачи данных, торрент-сайты и тематические криптовалютные форумы.
Ранее Лайф рассказывал, что хомяк стал успешным криптотрейдером и увеличил свой портфель на 24%. Деятельность Мистера Гокса транслировалась на стриминговой платформе Twitch.
Комментариев: 0