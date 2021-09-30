Политолога возмутила "гениальная" просьба Зеленского "замолвить слово" перед Путиным

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану "замолвить слово" за осуждённых в России и Донбассе украинцев перед главой российского государства Владимиром Путиным вызывает недоумение, ведь вопросы, касающиеся своей страны, Зеленский должен решать самостоятельно. Такое мнение Лайфу высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Честно говоря, это вызывает, во-первых, недоумение. У избранного президента Украины должны быть рычаги, позволяющие ему влиять на внешние политические тренды своей страны, если он настоящий президент. Но он не совсем настоящий, раз у него нет выхода на президента Российской Федерации, точно так, как, оказывается, нет выхода и на президента Соединённых Штатов. Но он всё же с ним встретился", — сказал Гусев.

Однако провести переговоры с Путиным Зеленский не может, потому что российский лидер не хочет этого, заметил политолог. Ведь Путин неоднократно говорил, что готов обсуждать насущные проблемы во взаимоотношениях двух стран и регулирование обстановки в Донбассе, однако Зеленский говорить об этом не готов.

"Тогда какой предмет разговора? Поболтать и чаю попить? Ему пришла эта "гениальная" идея попросить Эрдогана, он кого только не просит, чтобы поговорили с Путиным. Как вообще Турция и Украина связаны?" — добавил Гусев.