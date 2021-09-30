В Европарламенте возложили вину за энергокризис в Европе на Брюссель

Политика официального Брюсселя в отношении "зелёной" энергетики спровоцировала нынешний рост стоимости газа в Европе. Такое мнение высказала польский депутат Европарламента Изабела Клоц.

"Прошлой зимой почти вся Европа получила предупреждение, что такая система себя не оправдала. Тем не менее Брюссель направляет все силы и средства на продвижение "зелёной" энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество", — написала она в статье для издания wPolityce.

Парламентарий обратила внимание, что многие государства обсуждают якобы диверсионные действия Москвы или погодные условия, но игнорируют истинную причину роста цен. При этом угольная энергетика, добавила Клоц, намного более надёжная, чем газовая, способна гарантировать стабильность поставок.

Однако направленность Европы на трансформацию системы в пользу экологии сильно бьёт по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами, считает депутат, а богатые европейские страны впервые за долгое время начинают бояться морозов и нищеты.