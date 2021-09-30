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Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны

Переход страны к парламентской республике должен завершиться 30 ноября текущего года с приведением к присяге президента.

30 сентября, 16:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Барбадосе заявили, что страна выходит из-под власти британской короны. Правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост нового президента будущей республики — им станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Об этом сообщила премьер-министр Миа Моттли во время выступления в парламенте, запись которого опубликована в блоге Kevz Politics в "Твиттере".

"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать её превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", — сказала Моттли.

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Отметим, что парламент страны накануне единогласно проголосовал за внесение поправок в конституцию, которые позволят получить независимость от британской короны. Переход Барбадоса к парламентской республике должен завершиться 30 ноября 2021 года с приведением к присяге президента. После этого и будет принята новая конституция.

Ранее Лайф рассказывал, что тысячи жителей Барселоны устроили стычки с полицией и погромы после ареста бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона, который в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум и даже подписать декларацию о независимости. Однако под давлением Мадрида был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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