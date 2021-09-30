Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны

В Барбадосе заявили, что страна выходит из-под власти британской короны. Правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост нового президента будущей республики — им станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Об этом сообщила премьер-министр Миа Моттли во время выступления в парламенте, запись которого опубликована в блоге Kevz Politics в "Твиттере".

"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать её превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", — сказала Моттли.