"Талибан" запретил женщинам носить каблуки из-за возбуждения у мужчин

Радикальное движение "Талибан"* вводит новые порядки для женщин в Афганистане. Так, представитель организации в эфире телеканала TOLOnews заявил, что ношение каблуков и духи могут возбуждать мужчин, что неприемлемо.

"Цвет их одежды не должен быть привлекательным, они не должны использовать духи, они не должны носить высокие каблуки, и их одежда не должна быть мужской. Эти действия побуждают мужчин к сексуальному поведению", — сказал член движения.

По его мнению, звук, издаваемый каблуком при ходьбе, привлекает молодёжь и буквально заставляет обращать внимание на девушку.

Самим же талибам ранее запретили делать весёлые селфи и стильно одеваться. А нового министра обороны Афганистана возмутили кадры с катающимися на катамаранах боевиками. А вот афганским мужчинам отныне запрещено брить бороды и посещать барбершопы.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.