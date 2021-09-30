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Рябков: США сохраняют негативную позицию по предложению РФ о моратории на размещение ракет

Европейские государства также не стали активнее реагировать относительно этого вопроса, заметил замминистра иностранных дел РФ.

30 сентября, 17:23
<p>Сергей Рябков. Фото © МИД РФ</p>

Сергей Рябков. Фото © МИД РФ

США сохраняют негативную позицию по российскому предложению о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы услышали от американцев прежнюю позицию на эту тему. Позиция по большому счёту негативная в отношении предложения президента Российской Федерации о встречных мораториях на развёртывание таких систем", — отметил Рябков.

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Замминистра назвал этот вопрос имеющим высокую актуальность, однако и европейские государства по-прежнему не проявляют интереса к предложению о моратории на размещение РСМД. Рябков также добавил, что активнее реагировать на предложение Москвы страны также не стали, ведь им, судя по всему, "всё равно, что происходит под их дверью".

А ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия обогнала Запад в области разработки гиперзвукового оружия. По его словам, Москва сейчас имеет серьёзные преимущества над иностранными коллегами в этом плане.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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