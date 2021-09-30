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Россия и США достигли прогресса в переговорах по стратстабильности

Стороны готовы двигаться дальше, "определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения", которых пока что крайне мало.

30 сентября, 17:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/photos/a.493759737501088/1693697817507268/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Embassy of Russia in the USA</a></p>

Фото © Facebook / Embassy of Russia in the USA

В швейцарской Женеве прошло второе заседание межведомственных делегаций РФ и США в рамках диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны договорились сформировать две рабочие группы экспертов. Одна из них будет отвечать за принципы и задачи будущего контроля над вооружениями, вторая — за потенциалы и действия, способные иметь стратегический эффект.

Как указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в ходе переговоров по стратстабильности удалось достичь прогресса по некоторым вопросам.

"Мы продолжили обсуждение всего спектра вопросов, относящихся к стратегической стабильности и тематике контроля над вооружениями в её стратегической части. Мы по некоторым аспектам продвинулись. Пусть это касается в основном организации дальнейшей работы, но тем не менее это тоже важно", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Как пояснил Рябков, у Москвы появилось чёткое понимание, какие задачи хотел бы решить Вашингтон. Наша делегация же достаточно детально ответила на интересующие иностранных коллег вопросы, кроме того, были обозначены "сюжеты, по которым желательно получить объяснение, что делается, а что не делается". Замглавы МИД указал, что "медленный прогресс" по вопросам кибербезопасности хорош сам по себе. Важно, что у сторон есть желание двигаться дальше, определять пределы возможного и вероятные точки соприкосновения.

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Напомним, 16 июня в Женеве прошли первые переговоры президента России Владимира Путина и главы Штатов Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.

Байден "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности

Байден "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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