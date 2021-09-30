Вопрос об уровне участия России в саммите G20 ещё не решён, заявили в МИД
Встреча "Большой двадцатки" состоится 30–31 октября в Риме и станет первой для нынешних представителей США, Германии и Японии.
Фото © Twitter / G20 Italy
Россия ещё не решила вопрос об уровне своего участия в саммите G20, который пройдёт в Риме в конце октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении", — сказал дипломат.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он также станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Президент России Владимир Путин может и лично принять участие, ведь накануне, 29 сентября, он вышел с самоизоляции.
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