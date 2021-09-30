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Вопрос об уровне участия России в саммите G20 ещё не решён, заявили в МИД

Встреча "Большой двадцатки" состоится 30–31 октября в Риме и станет первой для нынешних представителей США, Германии и Японии.

30 сентября, 17:39
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/g20org/status/1442540656950448130/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">G20 Italy</a></p>

Фото © Twitter / G20 Italy

Россия ещё не решила вопрос об уровне своего участия в саммите G20, который пройдёт в Риме в конце октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении", — сказал дипломат.

Песков рассказал, от чего будет зависеть формат участия Путина в саммите G20

Песков рассказал, от чего будет зависеть формат участия Путина в саммите G20

Саммит "Большой двадцатки" (G20) состоится 30–31 октября в Риме. Он также станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера Германии и нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Президент России Владимир Путин может и лично принять участие, ведь накануне, 29 сентября, он вышел с самоизоляции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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