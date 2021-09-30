Вопрос об уровне участия России в саммите G20 ещё не решён, заявили в МИД

Россия ещё не решила вопрос об уровне своего участия в саммите G20, который пройдёт в Риме в конце октября. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении", — сказал дипломат.