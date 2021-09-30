"Буду помнить и любить всегда": Умерла госпитализированная с ковидом супруга Прохора Шаляпина
Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Умерла заболевшая ковидом супруга российского певца Прохора Шаляпина миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис. О смерти жены исполнитель сообщил подписчикам в "Инстаграме".
"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда", — написал Шаляпин в посте.
Как передаёт kp.ru, Прохор планировал лететь в Штаты в ближайшее время, однако подруга супруги сообщила ему, что та скончалась в американском госпитале, так и не придя в сознание. Сам артист в беседе с журналистами выразил соболезнования родителям избранницы — Татьяна была их единственной дочерью. Как признался Шаляпин, он буквально раздавлен известием о кончине любимой, говорить что-то сложно. В "Инстаграме" он простился с женой строчками из своей песни "Я любил тебя".
"Ярким солнцем и луной
Ты останешься на небе,
Я любил тебя, останешься со мной
Ветром, солнцем и луной, алым росчерком
На сердце... Я любил тебя", — указал артист.
Ранее сообщалось, что жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы, заразившись коронавирусом. Миллионерша почувствовала себя плохо, уровень содержания кислорода в её крови снизился до 60% при норме в 95%.
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