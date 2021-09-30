Умерла заболевшая ковидом супруга российского певца Прохора Шаляпина миллионерша Татьяна Клаудиа Дэвис. О смерти жены исполнитель сообщил подписчикам в "Инстаграме".

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда", — написал Шаляпин в посте.









Как передаёт kp.ru, Прохор планировал лететь в Штаты в ближайшее время, однако подруга супруги сообщила ему, что та скончалась в американском госпитале, так и не придя в сознание. Сам артист в беседе с журналистами выразил соболезнования родителям избранницы — Татьяна была их единственной дочерью. Как признался Шаляпин, он буквально раздавлен известием о кончине любимой, говорить что-то сложно. В "Инстаграме" он простился с женой строчками из своей песни "Я любил тебя".

"Ярким солнцем и луной

Ты останешься на небе,

Я любил тебя, останешься со мной

Ветром, солнцем и луной, алым росчерком

На сердце... Я любил тебя", — указал артист.