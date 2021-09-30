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В российском регионе ужесточили ковидные ограничения, отправив пожилых на самоизоляцию

А руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей обязали оценить уровень коллективного иммунитета сотрудников и перевести часть людей на удалёнку.

30 сентября, 18:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Власти Ивановской области ужесточили коронавирусные ограничения, в частности, ввели обязательную самоизоляцию для пожилых людей старше 65 лет. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию, однако это не касается тех, кто прошёл полный курс вакцинации или имеет антитела после болезни.

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Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны оценить уровень коллективного иммунитета среди сотрудников и в случае, если он ниже 75%, перевести часть из них на удалённую работу. Это также не касается привитых и переболевших работников. А для тех, кто не имеет антител и не может перейти на удалёнку, должна быть организована обязательная сдача ПЦР-тестов раз в неделю.

А вот проведение мероприятий запрещать не стали, однако должно быть выполнено условие о 100-процентном тестировании участников за счёт средств организатора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко перечислил девять регионов РФ с высокими темпами распространения ковида. В целом по стране количество госпитализированных за последние две недели выросло на 25%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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