"Газпром" продлил контракт с Молдавией на поставку газа
Пока республика закупает топливо по соглашению от 2008 года, переговоры по новым условиям и срокам ещё идут.
Фото © Facebook / SA "Moldovagaz"
Контракт "Газпрома" о поставке российского газа в Молдавию, срок действия которого заканчивается в сентября, продлился до конца октября. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры молдавского правительства Андрей Спыну.
"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", — сообщил Спыну, добавив, что голубое топливо республике пока будет доступно на прежних условиях.
Эту же информацию подтвердила и компания "Молдовагаз" на своей странице в "Фейсбуке". Там уточнили, что переговоры о полноценном новом контракте продолжаются.
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