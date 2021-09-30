"Газпром" продлил контракт с Молдавией на поставку газа

Контракт "Газпрома" о поставке российского газа в Молдавию, срок действия которого заканчивается в сентября, продлился до конца октября. Об этом сообщил вице-премьер и министр инфраструктуры молдавского правительства Андрей Спыну.

"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на один месяц", — сообщил Спыну, добавив, что голубое топливо республике пока будет доступно на прежних условиях.

Эту же информацию подтвердила и компания "Молдовагаз" на своей странице в "Фейсбуке". Там уточнили, что переговоры о полноценном новом контракте продолжаются.