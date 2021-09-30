НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Раскрыты предпочтения россиян по выбору стран для отдыха без детей

А чаще всего несовершеннолетних возят к воде — на Мальдивы и в Израиль, свидетельствуют данные бронирований.

30 сентября, 19:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Самой популярной страной для отдыха российских туристов осенью без детей является Турция. Количество бронирований только на взрослых от всего числа составляет 43%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, опубликованные "Газетой.ru".

Отмечается, что следующие в рейтинге — Греция и Кипр (6% взрослых поездок), Грузия — 5%. Затем идут Венгрия, Египет, ОАЭ, Болгария — по 3%. Также в рейтинг популярных стран для отдыха российских туристов без детей вошли Сербия и Черногория. Показатель бронирований только на взрослых — 2%.

Дешевле всего обойдётся бездетный отдых в Турции: ценник на билеты на одного человека туда и обратно начинается от 10 000 рублей. Также недалеко в ценовой категории ушли Болгария (от 11 000 рублей), Венгрия и Греция (от 13 000 рублей).

Таиланд разрешит привитым туристам въезд в Бангкок и ещё 9 провинций

Таиланд разрешит привитым туристам въезд в Бангкок и ещё 9 провинций

Аналитики утверждают, что популярные направления среди сограждан, которые едут отдыхать с детьми или без них, практически совпадают. Исключения — Венгрия и Сербия, куда наши соотечественники предпочитают ездить без малышей. А с детьми много бронирований на Мальдивы и в Израиль.

Ранее россияне назвали лучшие направления для осенних каникул. Среди заграничных курортов лидирует Турция, куда хотят отправиться 34,5% опрошенных.

Перечислены города России, авиабилеты в которые подешевели больше всего

Перечислены города России, авиабилеты в которые подешевели больше всего

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Названы самые дешёвые направления для весенних путешествий из Москвы

14 апреля 2019, 10:14

Ликсутов рассказал о новом центре подбора персонала для московского транспорта

сегодня в 12:30

Кабмин присудил премии за лучшие проекты в области туризма в 2021 году

сегодня в 09:57

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1