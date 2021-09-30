Раскрыты предпочтения россиян по выбору стран для отдыха без детей

Самой популярной страной для отдыха российских туристов осенью без детей является Турция. Количество бронирований только на взрослых от всего числа составляет 43%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, опубликованные "Газетой.ru".

Отмечается, что следующие в рейтинге — Греция и Кипр (6% взрослых поездок), Грузия — 5%. Затем идут Венгрия, Египет, ОАЭ, Болгария — по 3%. Также в рейтинг популярных стран для отдыха российских туристов без детей вошли Сербия и Черногория. Показатель бронирований только на взрослых — 2%.

Дешевле всего обойдётся бездетный отдых в Турции: ценник на билеты на одного человека туда и обратно начинается от 10 000 рублей. Также недалеко в ценовой категории ушли Болгария (от 11 000 рублей), Венгрия и Греция (от 13 000 рублей).

Аналитики утверждают, что популярные направления среди сограждан, которые едут отдыхать с детьми или без них, практически совпадают. Исключения — Венгрия и Сербия, куда наши соотечественники предпочитают ездить без малышей. А с детьми много бронирований на Мальдивы и в Израиль.