"Зато танцует хорошо": Теряющий зубы Губин оценил вокал Бузовой
Артист не так давно вернулся в Россию. Сам он сейчас не выступает, но знает всё о сегодняшних кумирах молодёжи.
Фото © Instagram / gubin_andrey__
Пропавшая из виду, а теперь вновь "воскресшая" звезда 90-х Андрей Губин выступил гостем на радио "Комсомольская правда". И хоть сам он давно не выходит на сцену, выяснилось, что за творчеством коллег следит весьма пристально и готов оценить многих. Так, на вопрос об Ольге Бузовой певец неожиданно ответил без традиционной в её адрес критики.
"Сейчас говорят типа "ужаснейшая Ольга Бузова". Я на самом деле её такой вот ужасной не считаю, то есть, ну чего, симпатичная девушка. Более-менее, армянский вариант, извините, Оля. Ноги длинные, ровные, чего? Зато она танцует хорошо", — сказал Андрей Губин в рубрике "Звёзды 90-х" на радио "Комсомольская правда".
Губин даже отметил, что некоторые песни Бузовой сделаны хорошо. Но вокал у неё обычный, как у других, уточнил артист.
Ранее Лайф писал, что Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы в 47 лет. Певец испытывает сильную боль, с которой не могут справиться ни одни таблетки, но к его проблемам теперь добавилась ещё одна.
Ольга Бузова в прошлом была участницей и ведущей реалити-шоу "Дом-2". Она также снялась в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов. А ещё она писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Звезда родилась в семье военных в Ленинграде. Она рано пошла и заговорила, а в три года маленькая Оля Бузова, научившись читать и писать, принялась изучать английский язык. В пять лет она пошла в школу, где быстро стала отличницей, душой компании из-за своего упорства и общительности. Подробнее о биографии, творчестве и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
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