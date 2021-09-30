Пропавшая из виду, а теперь вновь "воскресшая" звезда 90-х Андрей Губин выступил гостем на радио "Комсомольская правда". И хоть сам он давно не выходит на сцену, выяснилось, что за творчеством коллег следит весьма пристально и готов оценить многих. Так, на вопрос об Ольге Бузовой певец неожиданно ответил без традиционной в её адрес критики.

"Сейчас говорят типа "ужаснейшая Ольга Бузова". Я на самом деле её такой вот ужасной не считаю, то есть, ну чего, симпатичная девушка. Более-менее, армянский вариант, извините, Оля. Ноги длинные, ровные, чего? Зато она танцует хорошо", — сказал Андрей Губин в рубрике "Звёзды 90-х" на радио "Комсомольская правда".

Губин даже отметил, что некоторые песни Бузовой сделаны хорошо. Но вокал у неё обычный, как у других, уточнил артист.

Ранее Лайф писал, что Андрей Губин признался, что из-за болезни начал терять зубы в 47 лет. Певец испытывает сильную боль, с которой не могут справиться ни одни таблетки, но к его проблемам теперь добавилась ещё одна.