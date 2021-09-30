На Украине раскрыли зарплаты чиновников и призвали увеличить их доходы в 50 раз

На Украине предложили поднять чиновникам зарплату в 50 раз. С таким предложением выступил внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что сейчас они получают мало, и уточнил, сколько именно.

"Я считаю, что депутаты очень мало получают… И у министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тысяч гривен (1700 долларов. — Прим. Лайфа). И 470 тысяч гривен (17,6 тысячи долларов. — Прим. Лайфа) не может быть… Это государство делает колоссальную ошибку, платя низкую зарплату чиновникам. Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен (526 долларов. — Прим. Лайфа). Это о чём вообще? В 50 раз всем нужно (поднять зарплату. — Прим. Лайфа)", — заявил Арестович в интервью ютуб-каналу Politеka-live.