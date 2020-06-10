Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает 100 тысяч рублей зарплаты на жизнь

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей не хватает на жизнь официальной зарплаты, которую она получает на своей должности. Об этом она заявила в интервью агентству "Украинские новости".

По её словам, сейчас она получает на руки 38 тысяч гривен (примерно 98 тысяч рублей по нынешнему курсу) в месяц и этих денег ей мало для существования.

— Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была. А у меня ещё семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы, — отметила Венедиктова.

Ирина Венедиктова шла на парламентские выборы в 2019 году от партии "Слуга народа". Она возглавляла комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил её временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, а с 17 марта 2020 года Венедиктова является генеральным прокурором страны.