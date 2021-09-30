Отрицавший коронавирус актёр из "Тайн следствия" умер от ковида в 40 лет

Умер 40-летний актёр Руслан Дулич. О смерти "замечательного и преданного друга" на своей странице в соцсети рассказала певица Ирина Блат. Она отметила, что артист не верил ни в вакцину, ни в коронавирусную инфекцию, но не стало его именно из-за CoViD-19.

"Сегодня ушёл из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актёр и просто хороший человек — Руслан Дулич… (Он не верил в вакцину... не верил в CoViD-19)... Забирает "корона" молодых", — написала Ирина о кончине Руслана Дулича 26 сентября.

Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Снимался в фильмах и сериалах "Невский. Тень архитектора", "Тайны следствия", "На районе" и других.