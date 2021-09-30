Отрицавший коронавирус актёр из "Тайн следствия" умер от ковида в 40 лет
Руслан Дулич родился в 1981 году в Полтаве, снимался во многих сериалах и фильмах.
Фото © VK / Ирина Блат
Умер 40-летний актёр Руслан Дулич. О смерти "замечательного и преданного друга" на своей странице в соцсети рассказала певица Ирина Блат. Она отметила, что артист не верил ни в вакцину, ни в коронавирусную инфекцию, но не стало его именно из-за CoViD-19.
"Сегодня ушёл из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актёр и просто хороший человек — Руслан Дулич… (Он не верил в вакцину... не верил в CoViD-19)... Забирает "корона" молодых", — написала Ирина о кончине Руслана Дулича 26 сентября.
Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Снимался в фильмах и сериалах "Невский. Тень архитектора", "Тайны следствия", "На районе" и других.
Ранее Лайф сообщал, что умерла госпитализированная с ковидом супруга Прохора Шаляпина. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Прохор признался, что очень не хочет верить в смерть дамы сердца.
Комментариев: 1
беда не в том, что он не верил в ковид и вакцинацию...беда в том, что он невакцинированный заражал других...невакцинированные переболеют все!!! но не все выживут..не надо брать на лечение заболевших убежденных антипрививочников...не надо тратить на них лекарства, аппараты ивл, койко-место, а главное: знания и труд врачей и всего медперсонала...