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Отрицавший коронавирус актёр из "Тайн следствия" умер от ковида в 40 лет

Руслан Дулич родился в 1981 году в Полтаве, снимался во многих сериалах и фильмах.

30 сентября, 20:01
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<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id337251211?w=wall337251211_49391&z=photo337251211_457264338/wall337251211_49391" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Блат</a></p>

Фото © VK / Ирина Блат

Умер 40-летний актёр Руслан Дулич. О смерти "замечательного и преданного друга" на своей странице в соцсети рассказала певица Ирина Блат. Она отметила, что артист не верил ни в вакцину, ни в коронавирусную инфекцию, но не стало его именно из-за CoViD-19.

"Сегодня ушёл из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актёр и просто хороший человек — Руслан Дулич… (Он не верил в вакцину... не верил в CoViD-19)... Забирает "корона" молодых", — написала Ирина о кончине Руслана Дулича 26 сентября.

Дулич родился 27 апреля 1981 года в Полтаве. Снимался в фильмах и сериалах "Невский. Тень архитектора", "Тайны следствия", "На районе" и других.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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Комментариев: 1

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Анастасия Калиновскаясегодня в 10:32

беда не в том, что он не верил в ковид и вакцинацию...беда в том, что он невакцинированный заражал других...невакцинированные переболеют все!!! но не все выживут..не надо брать на лечение заболевших убежденных антипрививочников...не надо тратить на них лекарства, аппараты ивл, койко-место, а главное: знания и труд врачей и всего медперсонала...

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