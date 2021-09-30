Два топ-менеджера Сбербанка отправлены под арест по делу об афере Раковой
Им грозит до десяти лет лишения свободы по уголовной статье "Мошенничество".
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Тверской суд Москвы постановил отправить под арест до конца ноября по делу о мошенничестве трёх человек, в том числе двух топ-менеджеров Сбербанка, а также юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как отмечается, до 29 ноября под стражей будет находиться Максим Инкин, который является управляющим директором дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка. На этот же срок арестована Кристина Крючкова — юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС. А управляющий директор Сбербанка Евгений Зак отправлен под арест до 28 ноября.
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Все они подозреваются в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Лайф рассказывал, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее занимавшая пост заместителя главы Минпросвещения РФ, стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. СМИ писали, что со вчерашнего вечера она скрывается от органов следствия.
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