Врач назвала важный витамин, которого не хватает курильщикам

Заядлым курильщикам физически важно дополнить рацион продуктами, богатыми витамином C. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кстати, если вы курильщик, но пока не можете бросить эту привычку, нелишним будет приём витаминов группы С, а также продуктов, в которых они имеются. Дело в том, что именно эти микроэлементы значительно снижают вред, который наносит человеческому организму никотин", — предупредила специалист.

В силах этого витамина предупредить болезни сосудов, привести давление в норму и снизить уровень холестерина в крови.

Чтобы насытить им организм, диетолог рекомендовала исключить дефицит фруктов, овощей и ягод в питании. Елена Соломатина уточнила, что наиболее насыщен этим антиоксидантом болгарский красный перец, в котором содержится три суточные нормы витамина С.

"А если вы его заморозите в открытом виде, то он будет содержать 15 суточных норм полезного вещества", — добавила Соломатина.