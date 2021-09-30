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Врач назвала важный витамин, которого не хватает курильщикам

Такие микроэлементы значительно снижают вред для здоровья никотинозависимых людей.

30 сентября, 19:44
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<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Заядлым курильщикам физически важно дополнить рацион продуктами, богатыми витамином C. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кстати, если вы курильщик, но пока не можете бросить эту привычку, нелишним будет приём витаминов группы С, а также продуктов, в которых они имеются. Дело в том, что именно эти микроэлементы значительно снижают вред, который наносит человеческому организму никотин", — предупредила специалист.

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В силах этого витамина предупредить болезни сосудов, привести давление в норму и снизить уровень холестерина в крови.

Чтобы насытить им организм, диетолог рекомендовала исключить дефицит фруктов, овощей и ягод в питании. Елена Соломатина уточнила, что наиболее насыщен этим антиоксидантом болгарский красный перец, в котором содержится три суточные нормы витамина С.

"А если вы его заморозите в открытом виде, то он будет содержать 15 суточных норм полезного вещества", — добавила Соломатина.

Ранее вирусолог оценил исследование учёных о повышенной защите от ковида у курильщиков. Предположительно, в составе сигарет есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, однако вкупе с дымом они не приносят ничего полезного.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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