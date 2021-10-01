Disney и Йоханссон договорились о гонораре за "Чёрную вдову"

Спор о нарушении условий контракта между кинокомпанией Disney и голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон урегулировали, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Речь идёт о выплате ей гонорара за съёмки в фильме "Чёрная вдова" (Black Widow, 2021).

"Я рада, что разногласия с Disney разрешены. Я невероятно горжусь нашей совместно проделанной работой в прошедшее время. С нетерпением жду продолжения сотрудничества в предстоящие годы", — приводит журнал слова Скарлетт Йоханссон.

Доволен договорённостями и сопредседатель киностудии Алан Бергман. По его словам, в дальнейшем стороны планируют некоторые проекты, где актрисе будет предоставлена роль не только кинозвезды, но и продюсера. Детали сделки по фильму "Чёрная вдова" в журнале не раскрываются.