Disney и Йоханссон договорились о гонораре за "Чёрную вдову"
После переговоров они сообщили о дальнейших планах по сотрудничеству, где кинозвезде отводится необычная роль.
Кадр из фильма "Чёрная вдова" / "Кинопоиск"
Спор о нарушении условий контракта между кинокомпанией Disney и голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон урегулировали, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Речь идёт о выплате ей гонорара за съёмки в фильме "Чёрная вдова" (Black Widow, 2021).
"Я рада, что разногласия с Disney разрешены. Я невероятно горжусь нашей совместно проделанной работой в прошедшее время. С нетерпением жду продолжения сотрудничества в предстоящие годы", — приводит журнал слова Скарлетт Йоханссон.
Доволен договорённостями и сопредседатель киностудии Алан Бергман. По его словам, в дальнейшем стороны планируют некоторые проекты, где актрисе будет предоставлена роль не только кинозвезды, но и продюсера. Детали сделки по фильму "Чёрная вдова" в журнале не раскрываются.
Ранее Лайф сообщал, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы". В контракте актрисы на съёмки не был прописан премьерный стриминг картины, который мог принести ей более 50 миллионов долларов. Disney назвала иск необоснованным.
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