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Disney и Йоханссон договорились о гонораре за "Чёрную вдову"

После переговоров они сообщили о дальнейших планах по сотрудничеству, где кинозвезде отводится необычная роль.

1 октября, 02:40
<p>Кадр из фильма <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/823956/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чёрная вдова" /</a> "Кинопоиск"</p>

Кадр из фильма "Чёрная вдова" / "Кинопоиск"

Спор о нарушении условий контракта между кинокомпанией Disney и голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон урегулировали, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Речь идёт о выплате ей гонорара за съёмки в фильме "Чёрная вдова" (Black Widow, 2021).

"Я рада, что разногласия с Disney разрешены. Я невероятно горжусь нашей совместно проделанной работой в прошедшее время. С нетерпением жду продолжения сотрудничества в предстоящие годы", — приводит журнал слова Скарлетт Йоханссон.

Доволен договорённостями и сопредседатель киностудии Алан Бергман. По его словам, в дальнейшем стороны планируют некоторые проекты, где актрисе будет предоставлена роль не только кинозвезды, но и продюсера. Детали сделки по фильму "Чёрная вдова" в журнале не раскрываются.

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Ранее Лайф сообщал, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы". В контракте актрисы на съёмки не был прописан премьерный стриминг картины, который мог принести ей более 50 миллионов долларов. Disney назвала иск необоснованным.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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