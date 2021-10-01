Юрист напомнил дачникам о штрафах до 50 тысяч рублей за мусор
Согласно законам наказать рублём могут за свалки на участках и за нарушения при сжигании хлама.
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Земельные участки необходимо использовать по назначению, а не как свалку мусора, напомнил россиянам юрист Сергей Савельев. Он подчеркнул, что законодательство обязывает дачников не допускать скапливания на них мусора и бытовых отходов.
"За невыполнение этой обязанности дачники могут быть привлечены к административной ответственности по части четвёртой статьи 8.8 КоАП и на них может быть наложен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей", — напомнил Савельев в интервью агентству "Прайм".
На три-пять тысяч рублей могут оштрафовать землевладельца, если к тому же на дачном участке произошла порча земли, отметил юрист. Он также напомнил и про осторожность при разведении костров для сжигания мусора. По правилам противопожарной безопасности нарушение грозит гражданину административной ответственностью по статье 20.4 КоАП — от двух до пяти тысяч рублей.
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