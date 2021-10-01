При столкновении микроавтобуса и грузовика погибло четыре человека
Авария произошла на трассе М-7 "Волга". Также известно о пяти пострадавших.
Фото © ГУ МЧС по Владимирской области
Четыре человека стали жертвами аварии во Владимирской области. Там у населённого пункта Большие Лужки на 327-м километре трассы М-7 столкнулись микроавтобус и грузовик.
"Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 17 человек, 8 ед. техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 ед. техники", — говорится в сообщении ведомства.
А в ГУ МВД РФ по региону уточняют, что по состоянию на 04:00 известно о четырёх погибших и пяти пострадавших. Движение на данном участке пути затруднено.
А недавно страшная авария произошла на трассе между Дербентским районом и городом Дагестанские Огни. Первоначально сообщалось о трёх погибших и трёх пострадавших. Позже число погибших увеличилось до пяти человек.
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