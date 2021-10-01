При столкновении микроавтобуса и грузовика погибло четыре человека

Четыре человека стали жертвами аварии во Владимирской области. Там у населённого пункта Большие Лужки на 327-м километре трассы М-7 столкнулись микроавтобус и грузовик.

"Сотрудниками МЧС проводились работы по деблокировке. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 17 человек, 8 ед. техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 ед. техники", — говорится в сообщении ведомства.

А в ГУ МВД РФ по региону уточняют, что по состоянию на 04:00 известно о четырёх погибших и пяти пострадавших. Движение на данном участке пути затруднено.