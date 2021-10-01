Профессор рассказал, останутся ли "лол", "чит" и другие "краши" в русском языке

Школьный сленг постоянно пополняет сотнями новинок великий и могучий русский язык. Они появляются и исчезают как мотыльки, а потом приходят новые. И всё же некоторым языковым "крашам" суждено остаться, отметил доктор филологических наук, профессор кафедры РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов.

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" он заверил, что речь из школьных коридоров осядет на страницах словарей жаргона. Некоторые же словечки украсят собой произведения детской литературы. Часть слов останутся в лексиконе, считает Ефремов.

"С другой стороны, часть этих слов становится практически общеупотребительной. Тот же "лол", который изначально был связан с Интернетом и специальным эмодзи, теперь молодёжь использует достаточно активно, забыв, что это когда-то было связано с Интернетом", — отметил специалист.

Подрастающее поколение черпает вдохновение для изобретения новых слов, используя не только Интернет и речь англоговорящих стран. Немаловажную роль в язык вносят и сокращения: "шко" как обозначение школы, "мч" — молодой человек, "спс" — спасибо.

"Мы живём в эпоху Интернета, поэтому мы никуда не денемся от интернет-сленга, мы живём и в эпоху глобализации, поэтому английский язык играет важную роль. Но так было и в XIX веке. Например, в речи институток или кадетов активно использовался французский словарь. Например, все знали, кто такая мовешка или этуалька", — отметил профессор.