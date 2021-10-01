Рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару
Финансовый стратег предположил также, что в октябре "американец" глобально ослабнет. А вот "россиянин" пойдёт по другому пути.
Фото © Pixabay
Единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, — это российский рубль, заявил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.
"Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1–2%, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)", — рассказал Попов в интервью РИА "Новости".
Попов уточнил, что такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ: за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей. Финансист также обратил внимание на то, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а экспортёрам предстоит выплата налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — и это будет вторая крупнейшая месячная выплата в этом году после июля. Финансовый стратег разъяснил, что в связи с этим в октябре эксперты ожидают от рубля продолжения опережающей динамики.
"Кроме того, не исключено, что доллар глобально ослабнет в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях рубль может укрепиться до 71 рубля за доллар и, возможно, сильнее", — спрогнозировал Попов.
Напомним, рубль второй месяц подряд попал в топ-20 самых популярных валют. На первом месте доллар, но эксперты считают, что его доля будет постепенно снижаться, так как будет набирать силу юань.
Ранее Лайф сообщал, что курс евро упал ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года. При этом стоимость доллара незначительно выросла, а потом опустилась до 72,58 рубля.
Комментариев: 0