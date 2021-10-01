Рубль оказался единственной валютой, выросшей к доллару

Единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, — это российский рубль, заявил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1–2%, а отдельные валюты развивающихся рынков — на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)", — рассказал Попов в интервью РИА "Новости".

Попов уточнил, что такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ: за сентябрь он составил 110 миллиардов рублей. Финансист также обратил внимание на то, что ЦБ РФ может повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а экспортёрам предстоит выплата налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов — и это будет вторая крупнейшая месячная выплата в этом году после июля. Финансовый стратег разъяснил, что в связи с этим в октябре эксперты ожидают от рубля продолжения опережающей динамики.

"Кроме того, не исключено, что доллар глобально ослабнет в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях рубль может укрепиться до 71 рубля за доллар и, возможно, сильнее", — спрогнозировал Попов.

Напомним, рубль второй месяц подряд попал в топ-20 самых популярных валют. На первом месте доллар, но эксперты считают, что его доля будет постепенно снижаться, так как будет набирать силу юань.