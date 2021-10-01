Сбербанк поднял ставки по ипотеке

С 1 октября Сбербанк поднял ставки на ипотеку на 0,4 процентного пункта. Теперь ставка на покупку квартиры в новостройке составляет 8,4%, на вторичном рынке — 8,5%. Об этом пишут "Ведомости".

Сбер также повысил ставку рефинансирования ипотеки для клиентов других банков. Она вырастет на 0,3 процентного пункта. Как отмечает газета, банки повышают ставки вслед за ростом ключевой: с начала марта она выросла с 4,25 до 6,75%.

Издание уточняет, что, по данным "Дом.рф" на 24 сентября, средневзвешенная ставка в топ-15 банков по объёму выдачи ипотеки составила 8,35% на новостройки и 8,54% на вторичное жильё. При этом ставку по льготной ипотеке банки удерживают на минимумах (средняя — 5,99%), несмотря на то что после изменения условий госпрограммы её повысили с 6,5 до 7%.