Врач назвал текущую волну ковида самой тяжёлой для России
По его мнению, речь всё ещё идёт о третьей волне. Она сильно растянулась и закончиться может не скоро.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Текущая волна коронавируса станет самой трудной для России. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.
"Самая тяжёлая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается", — рассказал Тимаков в беседе с ТАСС.
По его мнению, ситуация будет постепенно стабилизироваться, но это произойдёт не раньше чем в середине декабря. При этом Тимаков подчёркивает, что последующие волны будут переноситься россиянами гораздо легче.
"Четвёртую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорей всего, переживём в более-менее, наверное, лёгкой форме. Будет не такое количество тяжёлых случаев. Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет всё меньше с каждой волной", — заявил Евгений Тимаков.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с ковидом в России, заметив, что волна нарастает. По его словам, регионам придётся реагировать на происходящее.
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