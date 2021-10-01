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Врач назвал текущую волну ковида самой тяжёлой для России

По его мнению, речь всё ещё идёт о третьей волне. Она сильно растянулась и закончиться может не скоро.

1 октября, 00:48
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Текущая волна коронавируса станет самой трудной для России. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

"Самая тяжёлая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается", — рассказал Тимаков в беседе с ТАСС.

По его мнению, ситуация будет постепенно стабилизироваться, но это произойдёт не раньше чем в середине декабря. При этом Тимаков подчёркивает, что последующие волны будут переноситься россиянами гораздо легче.

"Четвёртую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорей всего, переживём в более-менее, наверное, лёгкой форме. Будет не такое количество тяжёлых случаев. Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет всё меньше с каждой волной", заявил Евгений Тимаков.

В России третий день подряд фиксируют новый антирекорд по смертям от ковида

В России третий день подряд фиксируют новый антирекорд по смертям от ковида

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с ковидом в России, заметив, что волна нарастает. По его словам, регионам придётся реагировать на происходящее.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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