Врач назвал текущую волну ковида самой тяжёлой для России

Текущая волна коронавируса станет самой трудной для России. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

"Самая тяжёлая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она ещё идёт, она началась в июне и продолжается", — рассказал Тимаков в беседе с ТАСС.

По его мнению, ситуация будет постепенно стабилизироваться, но это произойдёт не раньше чем в середине декабря. При этом Тимаков подчёркивает, что последующие волны будут переноситься россиянами гораздо легче.

"Четвёртую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы, скорей всего, переживём в более-менее, наверное, лёгкой форме. Будет не такое количество тяжёлых случаев. Заболевших будет много, но тяжёлых случаев будет всё меньше с каждой волной", — заявил Евгений Тимаков.