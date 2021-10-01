НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида

По их словам, теперь болезнь гораздо проще спутать с обыкновенной простудой или гриппом.

30 сентября, 23:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первые симптомы коронавирусной инфекции теперь отличаются от тех, которые были в ходе предыдущих волн. Врачи предупреждают, что сейчас болезнь может протекать с насморком и першением в горле, а тяжёлые симптомы появляются гораздо раньше.

Как пишет "Общественная служба новостей", многие считают, что это говорит о том, что CoViD-19 становится менее опасным, но это не так. Напротив, медики уверены, что болезнь стала коварнее.

"Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день", рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.

Вместе с симптомами простуды и гриппа коронавирус перенял ещё некоторые другие: глухоту с головокружением и потерю обоняния. Врачи говорят, что это говорит о серьёзных ударах по нервной системе.

"При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум на второй день, и длятся неделями", — предупредил врач Александр Эдигер.

А вот прежние симптомы в виде нарушений работы ЖКТ стали более яркими. Теперь плохо переносятся даже каши и супы.

Врач связал изменение схемы лечения ковида с мутациями "дельта" и "мю"

Врач связал изменение схемы лечения ковида с мутациями "дельта" и "мю"

А ранее в России выявили новый вариант ковида с мутациями штаммов "бета" и "дельта". Биологи пояснили, что первых носителей этой разновидности инфекции заметили в феврале этого года в Москве.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Иммунолог назвал симптом дельта-штамма ковида, проявляющийся у всех

29 сентября, 15:10

Когда можно вакцинироваться от CoViD-19 после ОРВИ и гриппа, пояснил эпидемиолог

сегодня в 00:20

Инфекционист заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида в десятки раз

сегодня в 14:06

В Италии 4 человека насмерть отравились парами при приготовлении домашнего вина

сегодня в 14:33

Бывший владелец Черкизона попросил политического убежища в Черногории

сегодня в 14:28

Новости партнеров

Layer 1