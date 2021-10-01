Врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида

Первые симптомы коронавирусной инфекции теперь отличаются от тех, которые были в ходе предыдущих волн. Врачи предупреждают, что сейчас болезнь может протекать с насморком и першением в горле, а тяжёлые симптомы появляются гораздо раньше.

Как пишет "Общественная служба новостей", многие считают, что это говорит о том, что CoViD-19 становится менее опасным, но это не так. Напротив, медики уверены, что болезнь стала коварнее.

"Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день", — рассказал глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.

Вместе с симптомами простуды и гриппа коронавирус перенял ещё некоторые другие: глухоту с головокружением и потерю обоняния. Врачи говорят, что это говорит о серьёзных ударах по нервной системе.

"При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум на второй день, и длятся неделями", — предупредил врач Александр Эдигер.

А вот прежние симптомы в виде нарушений работы ЖКТ стали более яркими. Теперь плохо переносятся даже каши и супы.