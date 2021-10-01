Врач-инфекционист объяснил антирекорды смертности от коронавируса в России

Причина антирекордов в смертности от коронавирусной инфекции в России не только в коварности нового штамма вируса, но и в изменившейся методике ведения учёта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Он пояснил, что обновлённая технология требует более тщательной расшифровки данных.

"В этом году вышли обновлённые рекомендации о том, как регистрировать случаи заболеваний и, в том числе, как подсчитывать летальность. Человек может погибнуть как от непосредственно коронавирусной инфекции, так и от осложнений, с ней связанных. Или, например, после того, как перенёс инфекцию. Или, допустим, ещё в стационаре с ковидом, но при этом от других причин", — приводят слова Коновалова на сайте kp.ru.

Коновалов отметил, что изменения в методике, на основе которой выводятся цифры статистики, видны и по проценту бессимптомных пациентов. Примерно год-полтора назад таких людей было более 50%. А сейчас их стабильно уже почти полгода менее 10%, уточнил специалист. Это говорит о том, что выявление случаев коронавируса происходит в основном среди людей, имеющих те или иные клинические признаки, симптомы болезни.

Врач добавил о бесспорном подтверждении того, что дельта-штамм примерно с весны 2021 года обеспечивает гораздо большее количество случаев передачи вируса. Скорость распространения инфекции и её тяжесть при этом только увеличиваются. Дельта-штамм начал более тяжело поражать молодых людей. Это касается в первую очередь тех, кто имеет хронические болезни и избыточный вес, отметил врач. Дети при этом болеют легче, процент смертей среди них минимален.

На вопрос журналиста о переходе CoViD-19 из респираторных в заболевания ЖКТ из-за особенностей нового штамма кандидат медицинских наук ответил, что вирусы могут обладать политропным эффектом. Тот же грипп или аденовирусная инфекция способны вызывать желудочно-кишечное поражение. Коснувшись темы обновления схем лечения в связи с "неактуальностью" прежних для дельта-штамма, Коновалов сказал, что основные протоколы терапии сохраняют эффективность. Изменилась скорость развёртывания всей клинической картины у пациентов.

"В последнем издании методических рекомендаций Минздрава появились корректировки. И в плане дозировки, и в плане того, когда мы начинаем применять гормональные препараты. В частности, важным шагом, как отмечают эксперты, стало добавление ингаляционного гормонального препарата для тех, кто лечит ковид на дому", — отметил Коновалов.

Цифры: От 5 до 10% заболеваемости ковидом в России приходится на несовершеннолетних.

Около 10% детей, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают постковидным синдромом. Он может включать нарушение обоняния, проблемы с сердечно-сосудистой системой, психозы, депрессии.

Чем взрослее ребёнок, тем выше риск тяжёлой формы ковида. Распространённость осложнений наиболее заметно растёт с 10–12 лет.