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Обвинившая педагога в доведении до суицида аспирантка рассказала, как её "уничтожали морально"

Покровская говорит, что подчинённые Тюриной заставили её ехать на защиту работы после морального прессинга.

30 сентября, 20:32
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Скриншот видео © Telegram-канал SHOT

Аспирантка объяснила, почему обвинила научного руководителя в доведении до суицида. Видео © Telegram-канал SHOT

Живая и здоровая аспирантка Казанского федерального университета (КФУ) Наталья Покровская, обвинившая своего научного руководителя в доведении её до самоубийства, объяснила такой нестандартный шаг. Девушка рассказала, что записала видео с обвинениями, когда действительно планировала свести счёты с жизнью.

На кадрах, которые публикует телеграм-канал SHOT, Наталья Покровская рассказала о травле со стороны её научного руководителя Натальи Тюриной. По её словам, поводом для такого давления стало решение аспирантки отложить защиту своей научной работы на осень, но у научрука были другие планы.

"На протяжении двух-трёх дней Тюрина на меня оказывала давление, всячески пытаясь заставить меня выйти на защиту. Когда я сидела на завтраке, то мне опять начали сыпаться звонки и сообщения. Оказалось, что это преподаватель кафедры Дурмишханов Хазава приехал ко мне в отель и в резкой форме начал писать мне сообщения", рассказывает Покровская.

Помощник Тюриной, по словам аспирантки, чуть ли не силой заставил её поехать на защиту. При этом сама Покровская признаётся, что это мероприятие прошло для неё как в тумане. После чего девушка не получила поддержки от своего научного руководителя, наоборот, в её адрес посыпались оскорбления.

"Она меня уничтожила морально, и у меня стали появляться мысли о самоубийстве", говорит Покровская.

Письма руководству вуза и в другие инстанции больше месяца оставались без ответа, тогда-то девушка и решила предать огласке свою историю.

СМИ: Аспирантка, обвинившая научного руководителя в доведении до суицида, жива и находится на допросе

СМИ: Аспирантка, обвинившая научного руководителя в доведении до суицида, жива и находится на допросе

Ранее в самом университете отметили, что была проведена внутренняя проверка, данные, озвученные в видеозаписи, не подтвердились. А тот самый научный руководитель в беседе с Лайфом заявила, что считает все обвинения клеветой и уверена, что с Покровской всё хорошо.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Алексей Степановвчера в 03:43

Постановка, к своим целям - любой ценой, я вижу это так

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