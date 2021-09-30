Обвинившая педагога в доведении до суицида аспирантка рассказала, как её "уничтожали морально"

Аспирантка объяснила, почему обвинила научного руководителя в доведении до суицида. Видео © Telegram-канал SHOT

Живая и здоровая аспирантка Казанского федерального университета (КФУ) Наталья Покровская, обвинившая своего научного руководителя в доведении её до самоубийства, объяснила такой нестандартный шаг. Девушка рассказала, что записала видео с обвинениями, когда действительно планировала свести счёты с жизнью.

На кадрах, которые публикует телеграм-канал SHOT, Наталья Покровская рассказала о травле со стороны её научного руководителя Натальи Тюриной. По её словам, поводом для такого давления стало решение аспирантки отложить защиту своей научной работы на осень, но у научрука были другие планы.

"На протяжении двух-трёх дней Тюрина на меня оказывала давление, всячески пытаясь заставить меня выйти на защиту. Когда я сидела на завтраке, то мне опять начали сыпаться звонки и сообщения. Оказалось, что это преподаватель кафедры Дурмишханов Хазава приехал ко мне в отель и в резкой форме начал писать мне сообщения", — рассказывает Покровская.

Помощник Тюриной, по словам аспирантки, чуть ли не силой заставил её поехать на защиту. При этом сама Покровская признаётся, что это мероприятие прошло для неё как в тумане. После чего девушка не получила поддержки от своего научного руководителя, наоборот, в её адрес посыпались оскорбления.

"Она меня уничтожила морально, и у меня стали появляться мысли о самоубийстве", — говорит Покровская.

Письма руководству вуза и в другие инстанции больше месяца оставались без ответа, тогда-то девушка и решила предать огласке свою историю.