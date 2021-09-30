"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан
Молодой человек извинился "перед русским народом" и заверил, что никогда ничего подобного делать не будет.
Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT
Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился в Таджикистан. Видео © Телеграм-канал "SHOT"
Блогер Руслан Бобиев, задержанный полицией из-за аморального фото на фоне храма Василия Блаженного, попросил депортировать его обратно в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT".
"Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал", — заявил Бобиев на допросе в полиции.
Он извиняется перед каждым жителем России и "безумно" сожалеет о содеянном.
Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "полиция" на спине.
Комментариев: 1
не депортировать а пинка для скорости но сперва посадить на год