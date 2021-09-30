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"Просто депортируйте меня": Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился обратно в Таджикистан

Молодой человек извинился "перед русским народом" и заверил, что никогда ничего подобного делать не будет.

30 сентября, 20:17
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Скриншот видео © Телеграм-канал SHOT

Автор аморального фото на фоне храма Василия Блаженного попросился в Таджикистан. Видео © Телеграм-канал "SHOT"

Блогер Руслан Бобиев, задержанный полицией из-за аморального фото на фоне храма Василия Блаженного, попросил депортировать его обратно в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT".

"Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал", — заявил Бобиев на допросе в полиции.

Он извиняется перед каждым жителем России и "безумно" сожалеет о содеянном.

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "полиция" на спине.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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Комментариев: 1

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Тата Ивановичвчера в 08:54

не депортировать а пинка для скорости но сперва посадить на год

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