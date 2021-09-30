"Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал", — заявил Бобиев на допросе в полиции.

Ранее Лайф писал, что устроивший пикантную съёмку на фоне храма блогер уже извинялся на камеру. Парень пообещал, что больше "такие вещи делать никогда не будет". И признался, что ранее привлекался к административной ответственности за пранки. Блогера с девушкой задержали в Москве из-за фото, на котором был показан оральный половой акт на фоне храма. Девушка при этом была в куртке с надписью "полиция" на спине.