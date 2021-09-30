Конгресс согласился продлить финансирование Правительства США до декабря

Палата представителей Конгресса США приняла инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. 254 конгрессмена высказались "за", 175 — "против".

Ранее документ утвердил Сенат США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.