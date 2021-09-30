Конгресс согласился продлить финансирование Правительства США до декабря
Проект нового бюджета в Штатах не успели согласовать к сроку, и встал вопрос о приостановке работы госорганов.
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Палата представителей Конгресса США приняла инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. 254 конгрессмена высказались "за", 175 — "против".
Ранее документ утвердил Сенат США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.
Как рассказывал Лайф, накануне Палата представителей США временно отодвинула потолок госдолга. Глава Минфина предупреждала, что 18 октября ресурсы государства будут исчерпаны и оно не сможет выполнять обязательства.
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