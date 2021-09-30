В дебюте встречи счёт открыл Тома Башич. Через 25 минут римляне сумели удвоить преимущество усилиями Патрика. Стоит отметить, что к голу привела грубейшая ошибка вратаря красно-зелёных и сборной России Гилерме, который неудачно сыграл при угловом у своих ворот.