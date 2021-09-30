Не поддержали почин "Спартака": "Локомотив" проиграл "Лацио" в гостевом мачте Лиги Европы
Один из голов железнодорожники пропустили после грубейшей ошибки вратаря сборной России Гилерме.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" в выездном матче второго тура Лиги Европы УЕФА проиграл римскому "Лацио" со счётом 0:2.
В дебюте встречи счёт открыл Тома Башич. Через 25 минут римляне сумели удвоить преимущество усилиями Патрика. Стоит отметить, что к голу привела грубейшая ошибка вратаря красно-зелёных и сборной России Гилерме, который неудачно сыграл при угловом у своих ворот.
В активе "Локомотива" один балл после двух матчей. Впереди у команды Марко Николича в Лиге Европы два матча против стамбульского "Галатасарая".
Комментариев: 0