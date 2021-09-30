В Испании извинились за рекламу с "меню русских проституток"

Испанская ассоциация Nueva Vida извинилась перед россиянами за неприемлемую PR-акцию, которая возмутила русскую диаспору. Об этом сообщает Посольство России в Испании на своей странице в "Фейсбуке".

На баннерах, появившихся на автобусных остановках, было размещено "меню", на котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имён, и указан их возраст — от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" — марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

"Испанская ассоциация Nueva Vida принесла извинения российским соотечественникам за неприемлемую PR-акцию. Директор некоммерческой организации Nueva Vida Х. Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принёс свои извинения и сообщил о решении убрать ранее размещённые в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имён русских девушек", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что этого удалось достичь также благодаря неравнодушию российских соотечественников, которые проживают в Испании. Именно они и просигнализировали о провокационной акции.