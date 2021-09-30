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В Испании извинились за рекламу с "меню русских проституток"

В разных городах начали убирать скандальные баннеры, размещённые на автобусных остановках.

30 сентября, 20:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EmbajadaRusaRu/posts/6763770290330522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EmbajadaRusaRu</a></p>

Фото © Facebook / EmbajadaRusaRu

Испанская ассоциация Nueva Vida извинилась перед россиянами за неприемлемую PR-акцию, которая возмутила русскую диаспору. Об этом сообщает Посольство России в Испании на своей странице в "Фейсбуке".

На баннерах, появившихся на автобусных остановках, было размещено "меню", на котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имён, и указан их возраст — от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" — марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

"Испанская ассоциация Nueva Vida принесла извинения российским соотечественникам за неприемлемую PR-акцию. Директор некоммерческой организации Nueva Vida Х. Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принёс свои извинения и сообщил о решении убрать ранее размещённые в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имён русских девушек", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что этого удалось достичь также благодаря неравнодушию российских соотечественников, которые проживают в Испании. Именно они и просигнализировали о провокационной акции.

В Испании уберут социальную рекламу с "меню русских проституток"

В Испании уберут социальную рекламу с "меню русских проституток"

Напомним, Посольство РФ в Испании назвало баннеры провокационными, а также пообещало связаться с организацией, министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, "которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей". Дипломатов возмутило то, что авторы плакатов фактически "дали проституции гражданство".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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