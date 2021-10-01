В Петербурге решили дополнительно развернуть тысячу коронавирусных коек

Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге в Госпитале для ветеранов войн развернут дополнительно почти тысячу коек с сегодняшнего дня. Об этом сообщает городской Комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

"Завтра начинает приём больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек. Стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными CoViD-19 в плановом режиме", — говорится в сообщении комитета.

Сейчас в Санкт-Петербурге развёрнуто 5873 койки для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находится 5108 человек. Наблюдается рост числа новых случаев заражения и госпитализации. Так, в середине августа в городе отправляли в больницу в среднем до 250 человек в день. За последние сутки же госпитализировано 484 человека.

Новых случаев ковида за последние сутки выявлено в Санкт-Петербурге 2077, это уже второй раз за пять дней, когда число заболевших в городе превысило 2000.