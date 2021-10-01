В Петербурге решили дополнительно развернуть тысячу коронавирусных коек
В Северной столице растёт число новых случаев ковида и госпитализаций. За последние сутки в больницу отправлено 484 человека.
Фото ©ТАСС / Валентин Егоршин
Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге в Госпитале для ветеранов войн развернут дополнительно почти тысячу коек с сегодняшнего дня. Об этом сообщает городской Комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.
"Завтра начинает приём больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек. Стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными CoViD-19 в плановом режиме", — говорится в сообщении комитета.
Сейчас в Санкт-Петербурге развёрнуто 5873 койки для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находится 5108 человек. Наблюдается рост числа новых случаев заражения и госпитализации. Так, в середине августа в городе отправляли в больницу в среднем до 250 человек в день. За последние сутки же госпитализировано 484 человека.
Новых случаев ковида за последние сутки выявлено в Санкт-Петербурге 2077, это уже второй раз за пять дней, когда число заболевших в городе превысило 2000.
Ранее Лайф сообщал, что названы сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс". В них примет участие порядка 200 пациентов в клинических центрах Санкт-Петербурга и Перми.
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