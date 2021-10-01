НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт с 200 кг кокаина на борту разбился на юге Доминиканы

Жертв на месте крушения обнаружено не было. Сейчас власти пытаются найти наркоторговцев.

30 сентября, 21:12
<p>Фото © <a href="https://dominicantoday.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dominicana Today</a></p>

Фото © Dominicana Today

На юге Доминиканы разбился самолёт, на борту которого было обнаружено 275 упаковок кокаина, общий вес которых составил около 200 килограммов.

Как пишет Dominicana Today, жертв на месте крушения не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов ищут владельцев и пилотов самолёта. Борт направлялся в республику из Южной Америки.

Власти Доминиканы отправили на перехват наркосамолёта лёгкие штурмовики Super Tucano. Возможно, это и стало причиной экстренной посадки.

В Испании нашли два тайника с 1,4 тонны кокаина стоимостью 86 миллионов евро

В Испании нашли два тайника с 1,4 тонны кокаина стоимостью 86 миллионов евро

А ранее Лайф сообщал, что в Пулково у пассажира нашли почти 30 коробок с конфетами из кокаина. С необычным грузом мужчина преодолел путь из Южной Америки через Испанию и Турцию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1