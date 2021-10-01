Самолёт с 200 кг кокаина на борту разбился на юге Доминиканы

На юге Доминиканы разбился самолёт, на борту которого было обнаружено 275 упаковок кокаина, общий вес которых составил около 200 килограммов.

Как пишет Dominicana Today, жертв на месте крушения не обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов ищут владельцев и пилотов самолёта. Борт направлялся в республику из Южной Америки.

Власти Доминиканы отправили на перехват наркосамолёта лёгкие штурмовики Super Tucano. Возможно, это и стало причиной экстренной посадки.