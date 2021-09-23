Эльвира Набиуллина: Ипотека теперь будет только для богатых Уровень проникновения ипотеки в России — один из самых низких в мире. Но скоро жилищный кредит для большинства россиян станет ещё недоступнее. 23 сентября, 18:46 Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Купить квартиру в ипотеку будет всё сложнее — по мнению Центробанка, уже достигнут "предел" выдач. Регулятор настаивает на сворачивании льготных программ покупки жилья и постепенно повышает стоимость денег для банков. Скоро ипотека должна превратиться в "продукт для богатых", считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей. Рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен росту доходов, но не только, надо учитывать и уровень доходов Эльвира Набиуллина Председатель ЦБ РФ

С одной стороны, она, конечно, права — уже который год подряд идёт снижение реальных доходов россиян, а выдавать кредиты беднеющему населению, мягко говоря, рискованно. Однако с другой, ипотека для многих семей — это единственный способ улучшить свои жилищные условия. Тем более что и в ЦБ признают: уровень проникновения ипотеки в России значительно ниже, чем в других странах, и составляет всего лишь 4–5%. И именно президентская льготная программа ипотеки вызвала прошлогодний бум продаж жилья и выдач кредитов. Кстати, в этом году бум продолжился: только за первое полугодие 2021 года жилищных займов выдано на сумму 2,7 трлн рублей (+74% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Объёмы выдачи кредитов продолжают расти, несмотря на огромный скачок цен на жильё и на то, что с 1 июля условия льготного кредитования изменились в худшую для россиян сторону. А теперь всё тверже звучит голос ЦБ: с льготами пора завязывать. По мнению госпожи Набиуллиной, преференции должны получать не граждане, а застройщики, чтобы мотивировать их заняться "невыгодными" девелоперскими проектами в небольших городах России. А россиянам кредиты надо выдавать очень осторожно.

Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательными к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения Эльвира Набиуллина Председатель ЦБ РФ

Тоже вроде и не поспоришь: долги должны отдаваться. Но, подсчитав невесёлые доходы населения, глава российского банковского регулятора традиционно забыла обратить внимание на то, почему же люди перестают платить по своим жилищным кредитам. Тут и гадать не надо: виновата жадность банкиров, которые даже льготную ставку по ипотеке смогли увеличить за счёт необязательных страховок и других навязанных услуг. Не говоря уже о постоянном игнорировании закона о кредитных каникулах, когда банки, видя проблемы у заёмщика (потеря работы, болезнь и др.), вместо положенной ему по закону помощи всеми правдами и неправдами пытаются изъять и продать ипотечное жильё или рефинансировать кредит под ещё более высокую ставку, сделав положение заёмщика ещё хуже.

Между тем, даже несмотря на проблемы, по-прежнему ипотечные кредиты — традиционно самые надёжные в портфеле банков. Ведь за свой выстраданный жилищный угол граждане перестают платить только в самом крайнем случае, когда уже и на хлеб денег не хватает. Однако руководителю Центробанка с её многомиллионными доходами, предоставлением целого особняка за счёт налогоплательщиков в охраняемом посёлке и прочими бесплатными государственными благами не понять человека, который считает каждую копейку от платежа до платежа.

На днях её первый заместитель призвал прекратить оказывать помощь пенсионерам. Теперь добрались и до работающих — если официальный доход небольшой, то такой россиянин даже и кредита недостоин.

Авторы Александра Баязитова