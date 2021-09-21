На совесть не хватило: Почему ЦБ призывает отправлять пенсионеров в морг Требовать от государства достойную пенсию — это "социализм", считают в российском Центробанке. Почему в ЦБ не любят пенсионеров — в реплике Александры Баязитовой. 21 сентября, 18:45 Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Настоящий фурор сегодня произвело выступление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Пора, мол, заканчивать с помощью пенсионерам. В России мы строим капитализм, а значит, счастливое будущее каждый должен обеспечить себе сам.

Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм Сергей Швецов Первый зампред Центробанка России

Напомним, что деньги в Пенсионном фонде не образуются сами по себе, а пенсия — это не милость государства. Каждый гражданин России ежемесячно выплачивает в ПФР значительную часть своего дохода — 22% от зарплаты и, казалось бы, вправе ожидать, что эти деньги ему вернутся обеспеченной старостью. А тут, оказывается, чиновники считают, что да, вы платите всю жизнь отдельный "пенсионный" налог, но если потом потребуете его назад — то это "социализм". Оказывается, надо было ещё самому откладывать, создавать "пенсионный пакет".

А это, простите, сколько? Если 22% от зарплаты в течение 30–40 лет — это недостаточно, сколько ещё надо откладывать на случай, когда государство откажется от своих обязательств? Конечно, господину Швецову легко рассуждать. При капиталистах он практически и не работал — и с начала 2001 года постоянно на госслужбе в Центробанке России. Его ежегодный доход, если верить декларации, от 50 до 80 миллионов рублей в год, и вилла в Испании "на старость" уже прикуплена. Сам налогов он не платит — все страховые взносы и налоги за него оплачивают остальные россияне — налогоплательщики. Более того, в Центробанке есть и отдельная пенсионная программа для сотрудников, и даже кредиты они получают по льготной ставке — 4% годовых. Как тут не порассуждать, что капитализм — это хорошо, когда и твоё счастливое будущее, и твоё счастливое настоящее оплачивают другие люди.

Собственно, не один он такой. В Центробанке работает почти полсотни тысяч человек, и их средняя зарплата — более 170 тысяч рублей в месяц. Модные автомобили за госсчёт, коттеджи, бесплатные ведомственные поликлиники, санатории и пансионаты. А тут на дорогах иногда пейзаж портят нищие пенсионеры. Не сумели устроится? Нечего и помогать — всех в морг.

Авторы Александра Баязитова